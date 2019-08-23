Эпидемиолог Роспотребназора опроверг смертельную угрозу от комаров

Смертельные тропические болезни угрожают жителям России из-за изменения популяции комаров, пишут «Известия». Переносчики вирусов Зика, Денге, Чикунгунья и жёлтой лихорадки зафиксированы на всём Черноморском побережье и в Крыму.

Отмечается, что укус даже одного туриста таким комаром может грозить распространением эпидемии по всему региону. На данный момент Роспотребнадзор сообщает о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани. Повышение средних температур чревато распространением опасных комаров по всей Центральной России.

Преувеличением уровня опасности назвал сообщение в эфире НСН советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев. По его словам, в России просто нет условий для выживания тех комаров, которые переносят тропические лихорадки. Однако вести борьбу с насекомыми, даже отечественными, необходимо.

«Это преувеличение. Потому что от человека к человеку лихорадка Западного Нила не распространяется. Через комара, да. Но ситуация такова, что эта лихорадка несколько другая чем Денге, Чикунгунья, жёлтая лихорадка, поскольку она распространяется нашими комарами. А те приносит тропический комар Aedes aegypti , которого у нас практически нет, так как нет условий для его выживания. Но для борьбы с Запдным Нилом тоже надо следить за популяцией комаров. Резервуаром инфекции служат вороны — значит, нужно уничтожать их, чтобы избежать скопления. Мусор убирать тоже очень важно», — рассказал эксперт.

Переселение опасных комаров в Россию грозит нам не раньше чем через 20-30 лет, добавил Малеев. Именно поэтому важно вести борьбу с комарами, а также с глобальным потеплением.