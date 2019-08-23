Эпидемиолог Роспотребназора опроверг смертельную угрозу от комаров
Советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора заявил НСН, что в Россию комары из Египта переберутся не раньше чем через 20-30 лет.
Смертельные тропические болезни угрожают жителям России из-за изменения популяции комаров, пишут «Известия». Переносчики вирусов Зика, Денге, Чикунгунья и жёлтой лихорадки зафиксированы на всём Черноморском побережье и в Крыму.
Отмечается, что укус даже одного туриста таким комаром может грозить распространением эпидемии по всему региону. На данный момент Роспотребнадзор сообщает о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани. Повышение средних температур чревато распространением опасных комаров по всей Центральной России.
Преувеличением уровня опасности назвал сообщение в эфире НСН советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев. По его словам, в России просто нет условий для выживания тех комаров, которые переносят тропические лихорадки. Однако вести борьбу с насекомыми, даже отечественными, необходимо.
«Это преувеличение. Потому что от человека к человеку лихорадка Западного Нила не распространяется. Через комара, да. Но ситуация такова, что эта лихорадка несколько другая чем Денге, Чикунгунья, жёлтая лихорадка, поскольку она распространяется нашими комарами. А те приносит тропический комар Aedes aegypti , которого у нас практически нет, так как нет условий для его выживания. Но для борьбы с Запдным Нилом тоже надо следить за популяцией комаров. Резервуаром инфекции служат вороны — значит, нужно уничтожать их, чтобы избежать скопления. Мусор убирать тоже очень важно», — рассказал эксперт.
Переселение опасных комаров в Россию грозит нам не раньше чем через 20-30 лет, добавил Малеев. Именно поэтому важно вести борьбу с комарами, а также с глобальным потеплением.
«Какие-то комары не распространяются. В Египте есть комар, который переносит жёлтую лихорадку, но у нас его пока нет. Нереально, чтобы мог быть. Если там потеплеет лет через 20-30, тогда да. А так, вообще угроза известная есть, но с другой стороны, сейчас разрабатываются средства для борьбы с комарами. Надо за этим следить, чтобы комары не разводились. На Черноморском побережье когда-то были заболоченные места, раньше в Сочи, в начале XX века, была угроза малярии. Поэтому надо изучать, разрабатывать методы дезинфекции, бороться. Всё это реально. Какая-то угроза будет по мере потепления климата», — заключил собеседник НСН.
Ранее ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала в эфире НСН, сколько времени требуется насекомому, чтобы добраться до тела человека, и какие меры предосторожности следует соблюдать.
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