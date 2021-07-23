Роспотребнадзор отметил потерю веса у переболевших в тяжелой форме COVID-19
Перенесшие тяжелую форму коронавируса сильно худеют после болезни, об этом заявили в Роспотребнадзоре. При этом в зависимости от проявления COVID-19 этот процесс может продолжаться до тех пор, пока не будет проведено комплексное лечение, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Татьяну Руженцову. Она уточнила, что при желудочно-кишечном дисбалансе вес может снижаться долго: до одного месяца и более.
Тем временем младший научный сотрудник Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что почти любое заболевание вызывает изменения обмена веществ в организме человека. По её мнению, предупредить потерю веса может своевременная комплексная терапия с применением витаминов, а также рациональная диета.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что среди почти 400 пациентов с COVID-19 в реанимации нет ни одного вакцинированного. В свою очередь недоверие населения к вакцинации объяснил отец Андрей Кураев. По его словам, среди антипрививочников есть те, кто считает, что если человек вакцинировался, то попадет в ад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru