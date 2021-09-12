Роспотребнадзор открыл «горячую линию» после смерти москвичек от арбуза

Воспользоваться ей смогут жители, проживающих по улице Совхозная, дом 16, и покупателей магазина, размещённого по данному адресу.

В Москве трех человек госпитализировали после отравления семьи арбузом. Госпитализированы двое детей и 26-летний взрослый. Также прокуратура Москвы начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи на юго-востоке столицы. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением, позже девочка и пожилая женщина скончались. Накануне погибшие ели арбуз, приобретенный в магазине сети «Магнит» на Совхозной улице.

