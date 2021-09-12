Роспотребнадзор открыл «горячую линию» после смерти москвичек от арбуза

В Москве начала работу «горячая линия» для покупателей магазина «Магнит», в котором отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщает городское управление Роспотребнадзора.

Назван поставщик арбузов, которыми отравились москвички

Воспользоваться ей смогут жители, проживающих по улице Совхозная, дом 16, и покупателей магазина, размещённого по данному адресу.

В Москве трех человек госпитализировали после отравления семьи арбузом. Госпитализированы двое детей и 26-летний взрослый. Также прокуратура Москвы начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи на юго-востоке столицы. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением, позже девочка и пожилая женщина скончались. Накануне погибшие ели арбуз, приобретенный в магазине сети «Магнит» на Совхозной улице.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ОтравленияПродуктыРоспотребнадзор
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