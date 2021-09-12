Назван поставщик арбузов, которыми отравились москвички
Поставщиком партии арбузов, которые продавались в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве, является крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин», сообщает РИА Новости.
Как отмечает торговая сеть, продукция поставщика поставляется не только в «Магнит», но и в другие крупнейшие розничные сети страны. На своих хозяйствах в Краснодарском крае компания ежегодно собирает урожай в 40 тысяч тонн. Как сообщил глава КФХ Алексей Каныгин, «качество на голову превосходит европейские арбузы».
В Москве трех человек госпитализировали после отравления семьи арбузом. Госпитализированы двое детей и 26-летний взрослый. Также прокуратура Москвы начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи на юго-востоке столицы. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением, позже девочка и пожилая женщина скончались. Накануне погибшие ели арбуз, приобретенный в магазине сети «Магнит» на Совхозной улице.
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