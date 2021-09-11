СМИ: В Москве еще трех человек госпитализировали после отравления семьи арбузом

По данным издания, госпитализированы двое детей и 26-летний взрослый.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи на юго-востоке столицы. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением, позже девочка и пожилая женщина скончались. Накануне погибшие ели арбуз, приобретенный в магазине сети «Магнит» на Совхозной улице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Торговая сеть начала внутреннее расследование, до выяснения причин произошедшего всю партию арбузов в магазине на Совхозной снимут с продажи.

