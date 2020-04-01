Роспотребнадзор отказался упрощать задания ЕГЭ из-за коронавируса
Задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) не будут меняться из-за распространения COVID-19 и временного перевода школьников на дистанционное обучение. Об этом в ходе прямого эфира, организованном на официальной странице Минпросвещения «ВКонтакте», заявил врио главы Роспотребнадзора Анзор Музаев.
Кроме того, в среду, 1 апреля, в Роспотребнадзоре сообщили о невозможности провести ЕГЭ дистанционно для всех выпускников.
Ранее НСН писала, что Министерство просвещения на фоне распространения коронавирусной инфекции приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала Основого госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены — на 9 июня.
При этом Министерство образования и науки перенесло и вступительные экзамены в вузы из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он уточнил, что сроки будут меняться в зависимости от переносов ЕГЭ, сообщает телеканал «360». Министр также отметил, что рассчитывает на то, что поступившие в вузы, будут зачислены во второй половине августа, а учебный год по традиции начнется с 1 сентября.
Все учебные заведения в России из-за эпидемии перешли на дистанционное обучение, сообщает РИА ФАН.
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