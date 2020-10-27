Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим по всей стране

В тексте документа говорится, что носить маски необходимо в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Кроме того, этим же указом запрещена работа заведений общественного питания и развлекательных учреждений в период с 23 часов до 6 часов.

