Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим по всей стране

Требование носить медицинские маски в общественных местах с 28 октября станет обязательным для всех жителей России. Соответствующее постановление за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано утром 27 октября.

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В тексте документа говорится, что носить маски необходимо в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Кроме того, этим же указом запрещена работа заведений общественного питания и развлекательных учреждений в период с 23 часов до 6 часов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РегионыЗащитная маскаРоспотребнадзор
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