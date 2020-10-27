Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим по всей стране
Требование носить медицинские маски в общественных местах с 28 октября станет обязательным для всех жителей России. Соответствующее постановление за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано утром 27 октября.
В тексте документа говорится, что носить маски необходимо в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Кроме того, этим же указом запрещена работа заведений общественного питания и развлекательных учреждений в период с 23 часов до 6 часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru