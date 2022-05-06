Роспотребнадзор объяснил, как не стать едой для клеща

В ведомстве уточнили, что по состоянию на конец апреля в России от укусов клещей уже пострадали 13 385 человек, в том числе 4916 детей. При этом у двух граждан был диагностирован клещевой вирусный энцефалит, самая эффективная мера защиты от которого – прививка.

Чтобы защититься от укуса клеща, следует надевать на лесную прогулку облегающую одежду светлых тонов, которая максимально закрывает руки и ноги, при этом рукава, брюки и носки должны плотно прилегать к телу. Также необходимо убрать волосы под головной убор или капюшон, нанести отпугивающее клещей средство и периодически осматривать одежду и тело.

В Роспотребнадзоре добавили, что снимать присосавшегося клеща нужно осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Лучше всего делать это у врача в травматологическом пункте, после чего снятого клеща доставят на исследование.

Ранее в МЧС рассказали, что наибольшее эпидемиологическое значение как переносчики вируса клещевого весенне-летнего энцефалита и боррелий имеют таёжный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Ixodes ricinus, сообщает RT.