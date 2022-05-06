Роспотребнадзор объяснил, как не стать едой для клеща
Чаще всего после укусов клещей к медикам обращаются в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской и Новосибирской областях, а также Алтайском и Приморском краях, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что по состоянию на конец апреля в России от укусов клещей уже пострадали 13 385 человек, в том числе 4916 детей. При этом у двух граждан был диагностирован клещевой вирусный энцефалит, самая эффективная мера защиты от которого – прививка.
Чтобы защититься от укуса клеща, следует надевать на лесную прогулку облегающую одежду светлых тонов, которая максимально закрывает руки и ноги, при этом рукава, брюки и носки должны плотно прилегать к телу. Также необходимо убрать волосы под головной убор или капюшон, нанести отпугивающее клещей средство и периодически осматривать одежду и тело.
В Роспотребнадзоре добавили, что снимать присосавшегося клеща нужно осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Лучше всего делать это у врача в травматологическом пункте, после чего снятого клеща доставят на исследование.
Ранее в МЧС рассказали, что наибольшее эпидемиологическое значение как переносчики вируса клещевого весенне-летнего энцефалита и боррелий имеют таёжный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Ixodes ricinus, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 541 / сут.
Умерли
377 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+9 408 / сут.
- Следствие потребовало заочного ареста Александра Невзорова
- Напечатать портрет ветерана к акции «Бессмертный полк» можно в офисах «Мои документы»
- Роспотребнадзор объяснил, как не стать едой для клеща
- «Аэрофлот» объявил о запуске рейсов в Ташкент с 20 мая
- Омск накрыла пыльная буря
- В Кремле рассказали о планах Путина на 9 Мая
- В Кремле ничего не знают об ударе по российскому военному кораблю в Черном море
- Bloomberg: В ЕС предложили отсрочить запрет импорта российской нефти для Венгрии и Словакии
- Песков отказался комментировать приговор россиянке Сапеге
- Песков поспорил с Лукашенко о «затянувшейся» спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru