Роспотребнадзор: Необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19 нет
29 октября 202121:07
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии необходимости закрытия внешних границ РФ из-за коронавируса, передает «Интерфакс».
По словам Поповой, основное число новых случаев заражений является внутренними, а не завозными. Она также отметила, что приезжающие в РФ предоставляют ПЦР-тест на коронавирус.
Россия закрывала внешние границы в целях борьбы с распространением коронавируса в марте 2020 года. Открытие границ постепенно стартовало летом прошлого года.
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29 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru