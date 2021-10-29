Роспотребнадзор: Необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19 нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии необходимости закрытия внешних границ РФ из-за коронавируса, передает «Интерфакс».

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По словам Поповой, основное число новых случаев заражений является внутренними, а не завозными. Она также отметила, что приезжающие в РФ предоставляют ПЦР-тест на коронавирус.

Россия закрывала внешние границы в целях борьбы с распространением коронавируса в марте 2020 года. Открытие границ постепенно стартовало летом прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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