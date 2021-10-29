Роспотребнадзор: Необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19 нет

По словам Поповой, основное число новых случаев заражений является внутренними, а не завозными. Она также отметила, что приезжающие в РФ предоставляют ПЦР-тест на коронавирус.

Россия закрывала внешние границы в целях борьбы с распространением коронавируса в марте 2020 года. Открытие границ постепенно стартовало летом прошлого года.



