Роспотребнадзор не зафиксировал в РФ новые случаи оспы обезьян
Подтвержденных новых случаев оспы обезьян в Росси не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет», - сообщает ведомство.
По данным Роскомнадзора, в стране приняты все необходимые меры, чтобы купировать распространение заболевания, также на российской границе с Европой был усилен санитарно-карантинный контроль.
В ведомстве заверили, что «на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян». Медики уведомлены о порядке действий при выявлении людей с подозрением на заболевание.
Ранее Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru