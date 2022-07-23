Роспотребнадзор не зафиксировал в РФ новые случаи оспы обезьян

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет», - сообщает ведомство.

По данным Роскомнадзора, в стране приняты все необходимые меры, чтобы купировать распространение заболевания, также на российской границе с Европой был усилен санитарно-карантинный контроль.

В ведомстве заверили, что «на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян». Медики уведомлены о порядке действий при выявлении людей с подозрением на заболевание.

Ранее Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

