В России разработали тест-систему для выявления оспы обезьян

Специалисты российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

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В настоящее время она проходит испытания и готовится к регистрации. Работа велась по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. В настоящее время система готовится к регистрации.

Ранее ученые центра «Вектор» завершили клинические испытания вакцины четвертого поколения против оспы «ОртопоксВак». Вакцина создана на основе ослабленного живого вируса.

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ФОТО: pixabay.com
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