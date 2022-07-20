В России разработали тест-систему для выявления оспы обезьян
Специалисты российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
В настоящее время она проходит испытания и готовится к регистрации. Работа велась по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. В настоящее время система готовится к регистрации.
Ранее ученые центра «Вектор» завершили клинические испытания вакцины четвертого поколения против оспы «ОртопоксВак». Вакцина создана на основе ослабленного живого вируса.
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