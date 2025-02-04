Роспотребнадзор не выявил несоответствий в рыбной продукции из Черного моря

Роспотребнадзор продолжает контролировать безопасность рыбной продукции, выловленной в Чёрном поре после ЧП с танкерами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что на данный момент было проведено более тысячи исследований.

«Несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», - заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил «Радиоточке НСН», что если рыба в момент происшествия в Чёрном море гуляла у побережья, например, Турции и Болгарии, она могла уцелеть, все остальные обитатели в момент разлива топлива погибли.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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