Роспотребнадзор не выявил несоответствий в рыбной продукции из Черного моря
Роспотребнадзор продолжает контролировать безопасность рыбной продукции, выловленной в Чёрном поре после ЧП с танкерами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что на данный момент было проведено более тысячи исследований.
«Несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», - заключили в Роспотребнадзоре.
Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил «Радиоточке НСН», что если рыба в момент происшествия в Чёрном море гуляла у побережья, например, Турции и Болгарии, она могла уцелеть, все остальные обитатели в момент разлива топлива погибли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru