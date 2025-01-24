Роспотребнадзор: Оценку пляжей Черноморского побережья проведут до 1 марта
Предварительную оценку пляжей и зон отдыха Черноморского побережья, подвергшихся загрязнению мазутом, проведут до начала марта. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
«В пострадавших от разлива нефтепродуктов районах Черноморского побережья специалисты... проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям до 1 марта», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, продолжается подготовка к туристическому сезону. Ежегодно территориальные органы выдают санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам. Роспотребнадзор указал, что делает все возможное для обеспечения безопасного и комфортного отдыха россиян, назвав здоровье и благополучие граждан первостепенной задачей.
Ранее в «Объединении туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» заявили, что в туристический сезон на юге страны не будет серьезных изменений, несмотря на последствия разлива мазута, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru