Роспотребнадзор: Оценку пляжей Черноморского побережья проведут до 1 марта

Предварительную оценку пляжей и зон отдыха Черноморского побережья, подвергшихся загрязнению мазутом, проведут до начала марта. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«В пострадавших от разлива нефтепродуктов районах Черноморского побережья специалисты... проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям до 1 марта», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, продолжается подготовка к туристическому сезону. Ежегодно территориальные органы выдают санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам. Роспотребнадзор указал, что делает все возможное для обеспечения безопасного и комфортного отдыха россиян, назвав здоровье и благополучие граждан первостепенной задачей.

Ранее в «Объединении туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» заявили, что в туристический сезон на юге страны не будет серьезных изменений, несмотря на последствия разлива мазута, напоминает RT.

