Санконтроль установлен на границе с Китаем из-за опасного вируса
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека установила санитарно-карантинный контроль в приграничной зоне с Китаем. Осмотру подлежат все люди, которые едут в Россию из соседней страны, сообщает ТАСС. Решение принято в связи с выявлением в китайском городе Ухань коронавируса новой пневмонии.
Ранее Пекин направил уведомление в офис Всемирной организации здравоохранения в Китае о вспышке заболевания в Ухане. На сегодня подтверждено уже более сорока случаев заболевания, вызванного новым вирусом, один человек скончался.
ВОЗ во взаимодействии с властями Китая отслеживает ситуацию. Уже обнародовано техническое руководство по борьбе с неизвестным ранее коронавирусом, сообщает Москва 24. До сих пор не ясны способы заражения, требуются дополнительные исследования.
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