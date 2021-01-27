Роспотребнадзор назвал сроки спада заболеваемости COVID-19
Заметное снижение новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России начнется в марте, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом пишет РИА «Новости».
Эксперт отметил, что сейчас фаза медленного роста заболеваемости в России сменилась фазой стабилизации. Горелов ожидает, что она продлится в течение двух месяцев. Он также полагает, что Россия вернется к летним показателям заболеваемости COVID-19 в мае.
Суточный прирост пациентов с коронавирусом 25 и 26 января впервые с января был менее 20 тысяч человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что общее количество пациентов в 2021 году сократилось на 11% в сравнении с прошлым годом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru