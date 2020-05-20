Роспотребнадзор назвал продолжительность лечения пациентов с COVID-19
Длительность лечения пациентов с коронавирусной инфекцией при тяжелом течении заболевания может составлять более четырех - пяти недель. Об этом, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, заявили в Роспотребнадзоре.
В случае, когда инфекция протекает в легкой форме, длительность лечения COVID-19 составит около двух недель, отметили в ведомстве. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что обычно такие пациенты проходят лечение дома.
Эксперты также напомнили, что при комнатной температуре вирус жизнеспособен на поверхностях в течение трех суток. По этой причине находиться в одном помещении с инфицированными, по возможности, не рекомендуется.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России, особенно в столице. В частности, глава кабмина обратил внимание на то, что в последние три дня фиксируется наименьший прирост числа заболевших COVID-19. Кроме того, эта среда, 21 мая, стала первым днём, когда число выписанных пациентов после выздоровления больше заболевших.
Как заметил Михаил Мишустин, «это хорошая новость». Он не исключил, что Россия начала проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru