Роспотребнадзор назвал продолжительность лечения пациентов с COVID-19

Длительность лечения пациентов с коронавирусной инфекцией при тяжелом течении заболевания может составлять более четырех - пяти недель. Об этом, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, заявили в Роспотребнадзоре.

В случае, когда инфекция протекает в легкой форме, длительность лечения COVID-19 составит около двух недель, отметили в ведомстве. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что обычно такие пациенты проходят лечение дома.

Эксперты также напомнили, что при комнатной температуре вирус жизнеспособен на поверхностях в течение трех суток. По этой причине находиться в одном помещении с инфицированными, по возможности, не рекомендуется.