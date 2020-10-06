Роспотребнадзор назвал неэффективными около 40% дезинфицирующих средств

Почти половина – около 40% – дезинфицирующих средств, которые находяся в обороте в России, не подтверждают свою эффективность. С таким заявлением выступил советник директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов.

Он подчеркнул, что эти средства не могут использоваться для тех целей, которые указаны в инструкциях по их применению. В качестве примера Шестопалов привел проверку в Ростовской области, где из более чем 10 средств, которые предлагаются медицинским организациям, только одно подтвердило эффективность, отмечает ТАСС.