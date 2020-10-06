Роспотребнадзор назвал неэффективными около 40% дезинфицирующих средств

Почти половина – около 40% – дезинфицирующих средств, которые находяся в обороте в России, не подтверждают свою эффективность. С таким заявлением выступил советник директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов.

Он подчеркнул, что эти средства не могут использоваться для тех целей, которые указаны в инструкциях по их применению. В качестве примера Шестопалов привел проверку в Ростовской области, где из более чем 10 средств, которые предлагаются медицинским организациям, только одно подтвердило эффективность, отмечает ТАСС.

Аптекам рекомендовали создать запас масок и антисептиков

Несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, дефицита средств индивидуальной защиты в России точно не будет. Об этом заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. Он подчеркнул, что роста цен на защитные маски не фиксируется.

«Допустим, в Москве цены на маски снизились кардинально. Можно уже купить и за 5, и за 10 рублей. В Новосибирске, насколько я знаю, тоже», - цитирует Тенищева РИА Новости.


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ФОТО: pixabay.com
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