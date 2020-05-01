В России снятие ограничений из-за COVID-19 начнется с разрешения прогулок и пробежек
В Роспотребнадзоре определили три основных критерия, от которых зависит начало процесса снятия ограничений, введённых в РФ из-за распространения коронавирусной инфекции. Как пишет ТАСС, глава ведомства Анна Попова заявила, что перым из них является снижение темпов прироста заболевших коронавирусом. Кроме того, речь идёт о наличии свободных коек и количестве проводимых на COVID-19 тестов.
Также, по словам Поповой, можно выделить ещё ряд дополнительных критериев, среди которых уровень летальности и показатель иммунной прослойки. Глава Роспотребнадзора добавила, что первым этапом на пути снятия ограничений станет разрешение прогулок по два-три человека, а также возможность заниматься спортом на улице, пишет RT.
Ранее НСН писала, что режим самоизоляции в России необходимо продлить ещё на один инкубационный период COVID-19, то есть ещё на две недели, чтобы закрепить достигнутый за нерабочий месяц результат. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
При условии выполнения всех правил в период майских праздников, после 12 мая можно будет двигаться в сторону поэтапного снятия ограничений, считает главный санитарный врач страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru