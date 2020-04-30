Попова рассказала, что отодвигает сроки снятия ограничений из-за COVID-19

Кстати, ранее Попова заявила, что режим самоизоляции в России необходимо продлить ещё на один инкубационный период COVID-19, то есть ещё на две недели, чтобы закрепить достигнутый за нерабочий месяц результат. При условии выполнения всех правил в период майских праздников, после 12 мая можно будет двигаться в сторону поэтапного снятия ограничений.

Между тем, ранее аналитики выяснили, что больше половины россиян, а именно 62%, не ожидают снятия ограничительных мер, которые были введены из-за распространения COVID-19, раньше июня. Об этом говорят данные, предоставленные сервисом «Работа.ру». Из них 30% считают, что самоизоляция продлится до июля. А 24% респондентов высказали мнение о том, что ограничения отменят в мае.

Добавим, участниками опроса стали 4 тысячи человек из всех регионов России.



