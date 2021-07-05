Роспотребнадзор назвал финансовые потери России от коронавируса

Роспотребнадзор оценил экономический ущерб России из-за COVID-19 почти в один триллион рублей. Об этом сообщается в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году», который приводит РИА Новости.

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Основной причиной расходов стала временная нетрудоспособность населения. По данным Роспотребнадзора, в 2020 году Россия потеряла 997,06 миллиардов рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем общий ущерб от всех остальных инфекций, сообщило URA.RU.

Около 515 миллиардов рублей правительство потратило на поддержку предприятий и населения, еще 183 миллиарда задействовали на лечение граждан в стационарах. На тестирование граждан на коронавирус выделили 108 миллиардов рублей. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что всего правительство РФ потратило 4 триллиона рублей в качестве господдержки в 2020 году, пишет РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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