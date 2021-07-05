Роспотребнадзор назвал финансовые потери России от коронавируса

Основной причиной расходов стала временная нетрудоспособность населения. По данным Роспотребнадзора, в 2020 году Россия потеряла 997,06 миллиардов рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем общий ущерб от всех остальных инфекций, сообщило URA.RU.

Около 515 миллиардов рублей правительство потратило на поддержку предприятий и населения, еще 183 миллиарда задействовали на лечение граждан в стационарах. На тестирование граждан на коронавирус выделили 108 миллиардов рублей. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что всего правительство РФ потратило 4 триллиона рублей в качестве господдержки в 2020 году, пишет РЕН ТВ.

