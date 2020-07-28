Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к COVID-19

В России антитела к коронавирусу, по статистике, выявляют у 20-25% пациентов. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что тестирование на антитела к COVID-19 в настоящий момент является одним из самых востребованных.

Всем, кто собирается пройти это исследование, специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на историю лаборатории, место на рынке, а также наличие сертификата. Кроме того, следует внимательно прочитать описание теста, подчеркивает RT.

Добавим, ранее стало известно, что в России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики COVID-19. 92 из них выявляют антитела, а с помощью 26 проводится полимеразная цепная реакция.