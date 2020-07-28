Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к COVID-19
В России антитела к коронавирусу, по статистике, выявляют у 20-25% пациентов. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что тестирование на антитела к COVID-19 в настоящий момент является одним из самых востребованных.
Всем, кто собирается пройти это исследование, специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на историю лаборатории, место на рынке, а также наличие сертификата. Кроме того, следует внимательно прочитать описание теста, подчеркивает RT.
Добавим, ранее стало известно, что в России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики COVID-19. 92 из них выявляют антитела, а с помощью 26 проводится полимеразная цепная реакция.
Между тем, вспышка агрессивной разновидности коронавируса во Вьетнаме, на самом деле, является продолжением первой волны пандемии COVID-19. Об этом рассказал иммунолог Михаил Костинов.
По его мнению, речь идёт о естественном процессе, который ещё не завершился. Он также напомнил о вспышках коронавируса в Иране и странах Латинской Америки, сообщает Ura.ru. Новые вспышки инфекции в России будут менее опасными, чем там, потому что у россиян более «натренированная» иммунная система, сказал Костинов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru