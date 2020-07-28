В России выявлены 5,3 тысячи новых случаев COVID-19

Показатель ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 в России продолжает снижаться. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 5395 тысяч человек, передаёт RT.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (674), Свердловской области (209), Ханты-Мансийском АО (187), Санкт-Петербурге (168) и Мурманской области (164).

С начала эпидемии коронавируса в России заразились уже 823,5 тысячи человек. Выздоровели 612,2 тысячи пациентов (+ 8,8 тысячи за минувшие сутки). Зафиксировано 13504 летальных исхода (+150).

