В России выявлены 5,3 тысячи новых случаев COVID-19
Показатель ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 в России продолжает снижаться. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 5395 тысяч человек, передаёт RT.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве (674), Свердловской области (209), Ханты-Мансийском АО (187), Санкт-Петербурге (168) и Мурманской области (164).
С начала эпидемии коронавируса в России заразились уже 823,5 тысячи человек. Выздоровели 612,2 тысячи пациентов (+ 8,8 тысячи за минувшие сутки). Зафиксировано 13504 летальных исхода (+150).
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Заразились
824 тыс.+5 395 / сут.
Умерли
13 504+150 / сут.
Выздоровели
612 тыс.+8 888 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru