Роспотребнадзор назвал число проведённых в России тестов на COVID-19
Общее число проведённых в РФ тестов на коронавирусную инфекцию превысило 6,4 млн. Как пишет Интерфакс, такие данные предоставил Роспотребнадзор. Там подчеркнули, что за минувшие сутки в стране было проведено около 225 тысяч тестирований.
Под медицинским наблюдением остаются 256 тысяч человек, подчеркивает RT.
Напомним, по данным на 14 мая, в России за сутки было выявлено 9 974 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране. Таким образом общее число заразившихся составило 252 245 человек.
Ранее сообщалось о 10 028 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. 12 мая стало известно о 11 656 инфицированных. Таким образом суточный прирост числа заболевших COVID-19 снижается третий день подряд.
Между тем, по состоянию на 14 мая, наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 4 712, ещё 918 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 460 инфицированных, отмечает Свободная пресса.
За время эпидемии жертвами COVID-19 умерло 2305 человек, выздоровели 53 53 пациентов.
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252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru