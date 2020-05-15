«Неделю-другую»: Собянин назвал срок действия ограничений в Москве

Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил, что в действующем режиме нужно пожить еще неделю-другую. Об этом столичный градоначальник рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что это время потребуется для того, чтобы посмотреть, как «аукнутся» майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек в Москве, подчеркивает АГН Москва.

При этом, Собянин добавил, что на следующей неделе планируется открытие МФЦ. С 12 мая в Москве возобновили работу организации в сфере промышленности и строительства. На рабочие места вернулись около 500 тысяч москвичей.