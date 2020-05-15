«Неделю-другую»: Собянин назвал срок действия ограничений в Москве

Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил, что в действующем режиме нужно пожить еще неделю-другую. Об этом столичный градоначальник рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что это время потребуется для того, чтобы посмотреть, как «аукнутся» майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек в Москве, подчеркивает АГН Москва.

При этом, Собянин добавил, что на следующей неделе планируется открытие МФЦ. С 12 мая в Москве возобновили работу организации в сфере промышленности и строительства. На рабочие места вернулись около 500 тысяч москвичей.

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Между тем, по словам Сергея Собянина, власти столицы пока не собираются разрешать работу салонов красоты и парикмахерских из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

Как пояснил градоначальник, Роспотребнадзор разработал специальные требования, соответствие которым даёт возможность перейти к этапам, когда можно разрешить функционирование подобного рода заведений. По словам Собянина, Москва пока не отвечает этим составляющим. Мэр подчеркнул, что в Москве пока сохраняется опасность быстрого нового распространения COVID-19.


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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:самоизоляцияСергей СобянинКоронавирусМосква
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