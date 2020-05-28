Роспотребнадзор назвал число проведенных в России тестов на COVID-19
В России проведено более 9,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Также специалисты подчеркнули, что из-за подозрения на COVID-19 под медицинским наблюдением остаются 300 тысяч человек.
В ведомстве также подчеркнули, что в течение последних суток в РФ было выполнено 285 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, отмечает RT.
Накануне НСН писала, что любой житель столицы, начиная с 27 мая, может сдать бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу. Об этом рассказала с заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Она отметила, что для этих целей точки забора крови открыты на базе 30 поликлиник. Записаться на тест можно только дистанционно, а его результаты будут в электронной медкарте через три дня после сдачи анализа, подчеркивает RT.
Ракова добавила, что на бесплатный тест на антитела к COVID-19 по записи можно пройти в ближайшей поликлинике по месту прикрепления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru