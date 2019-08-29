Роспотребнадзор нашёл нарушения у 98% палаток с шаурмой в Москве

98% палаток с шаурмой в российской столице работают с нарушениями. Как пишет РИА Новости, это было выявлено в ходе проведённой Роспотребнадзором проверки. Специалисты посетили 66 объектов общепита, занимающихся изготовлением и продажей этого блюда.

Отмечается, что около 50% проб готовой пищи и сырья не отвечают требованиям по микробиологическим показателям. В частности, в смывах с рук персонала, инвентаря, оборудования были обнаружены бактерии кишечной палочки. В итоге 34 палатки были закрыты. Проверки продолжаются.