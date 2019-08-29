Роспотребнадзор нашёл нарушения у 98% палаток с шаурмой в Москве
98% палаток с шаурмой в российской столице работают с нарушениями. Как пишет РИА Новости, это было выявлено в ходе проведённой Роспотребнадзором проверки. Специалисты посетили 66 объектов общепита, занимающихся изготовлением и продажей этого блюда.
Отмечается, что около 50% проб готовой пищи и сырья не отвечают требованиям по микробиологическим показателям. В частности, в смывах с рук персонала, инвентаря, оборудования были обнаружены бактерии кишечной палочки. В итоге 34 палатки были закрыты. Проверки продолжаются.
Ранее НСН писала, что в Санкт-Петербурге произошло массовое отравление шаурмой или шавермой - как принято называть блюдо в северной столице. Как отмечает ТАСС, ЧП произошло в кафе быстрого питания «Еврокебаб». В администрации заведения заявили, что 26 человек отравились соусом из сырых яиц.
Источник подчёркивает, что семь человек были госпитализированы с подозрением на сальмонеллез. Роcпотребнадзор принял решение закрыть кафе с 30 июня, в настоящий момент его проверяют надзорные ведомства. Сотрудники ведомства выяснили, что сотрудники кафе не смогли предоставить медицинские книжки, в заведении отсутствовало разделение цехов на холодный и горячий, а посуда и продукты мылись в одной раковине.
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