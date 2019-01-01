Зеленский порекомендовал политикам переходить на шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к народу. Как пишет РИА Новости, свои слова политик подкрепил фото в социальной сети Instagram. Селфи он сопроводил текстом о том, что «шаурма может быть решением, когда у тебя напряженный график».

На прошлой неделе президент Украины также вспомнил о мясе в лаваше, когда поздравлял жителей Киева с Днем города. В своем обращении глава государства заявил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».