Зеленский порекомендовал политикам переходить на шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к народу. Как пишет РИА Новости, свои слова политик подкрепил фото в социальной сети Instagram. Селфи он сопроводил текстом о том, что «шаурма может быть решением, когда у тебя напряженный график».
На прошлой неделе президент Украины также вспомнил о мясе в лаваше, когда поздравлял жителей Киева с Днем города. В своем обращении глава государства заявил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».
Ранее НСН писала, что врач-диетолог Сергей Обложко назвал шаурму полезным перекусом, поскольку в этом блюде есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания. По его словам, овощи, куриное мясо и некалорийные соусы являются достойным вариантом «перекуса» в ритме большого города. При этом он сообщил о двух проблемах - большое количество масла, которое добавляется в блюдо, и большое количество теста на концах шаурмы. По мнению диетолога, его лучше выбросить, а съесть только основную часть.
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