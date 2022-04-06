Роспотребнадзор: Нарушение памяти после COVID-19 может быть необратимым

Последствия от нарушения памяти после перенесенного коронавируса могут быть достаточно длительными и даже необратимыми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на врача-терапевта, младшего научного сотрудника клинического отдела НИИ им. Габричевского Роспотребнадзора Дарью Хавкину.

По ее словам, такие проблемы могут возникнуть у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.

Врач отметила, что обычно когнитивные нарушения при COVID-19 проявляются у пожилых людей, не имеющих иммунитета к ковиду, а также у тех, кто страдает сахарным диабетом второго типа или ишемической болезнью сердца.

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При этом Хавкина подчеркнула, что в последнее время наблюдается меньше случаев снижения памяти после перенесенного коронавируса, чем в предыдущие два года пандемии.

Ранее ученые Тюменского государственного медуниверситета выявили, что одним из последствий COVID-19 может быть поражение нервной ткани глазного яблока, снижающее способность к восстановлению роговицы. Отмечается, что это чаще всего проявляется у мужчин с хроническими заболеваниями.

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Фото: maxpixel.net
ТЕГИ:ЗдоровьеПандемияВрачиКоронавирусРоспотребнадзор
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