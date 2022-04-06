Роспотребнадзор: Нарушение памяти после COVID-19 может быть необратимым

Последствия от нарушения памяти после перенесенного коронавируса могут быть достаточно длительными и даже необратимыми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на врача-терапевта, младшего научного сотрудника клинического отдела НИИ им. Габричевского Роспотребнадзора Дарью Хавкину.

По ее словам, такие проблемы могут возникнуть у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.

Врач отметила, что обычно когнитивные нарушения при COVID-19 проявляются у пожилых людей, не имеющих иммунитета к ковиду, а также у тех, кто страдает сахарным диабетом второго типа или ишемической болезнью сердца.