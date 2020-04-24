Роспотребнадзор напомнил правила безопасной доставки еды на дом

Роспотребнадзор во время пандемии коронавируса советует придерживаться несложных правил безопасной доставки еды на дом. Как сообщает Интерфакс, они представлены на сайте ведомства.

В частности, во время передачи заказа клиенту курьер должен поставить пакет у двери и отойти на полтора метра. При оплате через мобильный терминал покупателю стоит надеть перчатки или после использования тщательно вымыть руки с мылом и протереть дезинфицирующим средством.

Кроме того, курьеры должны носить маски и перчатки, быть в чистой форменной одежде и иметь при себе медкнижку, подчеркивает Газета.ру.

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Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного возвращения к работе кафе и ресторанов, которые, напомним, пока закрыты для посетителей из-за угрозы распространения COVID-19. В ведомстве отметили, что при улучшении эпидситуации действующие ограничения будут сниматься поэтапно.

Напомним, в настоящий момент общепит работает только в режиме доставки, затем можно будет работать на ограниченной площади и с небольшой посадкой. А после этого кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов без ограничений с дистанцией в 1-2 метра между столами.

