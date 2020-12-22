ТЦ «Охотный ряд» грозит миллионный штраф за повторное нарушение антикоронавирусных мер

Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский заявил, что ТЦ «Охотный ряд» могут оштрафовать за выявленные нарушения мер профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.

«Администрация ТЦ «Охотный ряд» приглашена в ОАТИ для составления протокола» - добавил Поповский.

По словам Поповского, в ходе повторного обследования выяснилось, что в торговом центре, несмотря на ранее выявленные нарушения, не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, обязаны обеспечить юридические лица.



Ян Поповский отметил, что штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а в случае, если будет нанесен вред здоровью человека - до одного миллиона рублей.

