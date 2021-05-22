В Великом Новгороде задержана оппозиционный депутат Галямина
22 мая 202116:24
Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина задержана полицией на «Земском съезде» в Великом Новгороде.
«Меня задержали. Причину задержания не назвали, не представились», - написала она в Twitter.
Официальных данных о задержаниях на политическом мероприятии в Великом Новгороде от полиции не поступало.
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22 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru