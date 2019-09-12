Роспотребнадзор объяснился за мышьяк в треске
В Роспотребнадзоре НСН рассказали, как ведомство борется с некачественной рыбой в торговых сетях.
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» исследовал треску в ледяной глазури пяти торговых марок. Исследования показало высокое содержание мышьяка в рыбе двух торговых марках. Так в треске под именем «Бухта изобилия» нормы превышены в три раза, а в Borealis в 1,6 раз.
Также в исследовании приняли участие торговые марки ООО «Марлин», «Каждый день» (где эксперты не нашли ДНК тунца) и «ВкусВилл» (тунца только данной марки эксперты рекомендовали к употреблению).
В Роспотребнадзоре информационному агентству НСН ответили, что «токсичные элементы» попадают в рыбу из естественной ее среды обитания.
«Качество и безопасность рыбной продукции зависит от места ее обитания и от содержания в воде токсичных элементов, которые с водой и кормом могут попадать в живую рыбу и накапливаться во внутренних органах и тканях любых водных биоресурсов», - рассказали НСН в ведомстве.
В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что дополнительные процедуры исследования рыбы проводятся только после оценки продукции при помощи системы «Меркурий».
«Ветеринарный контроль за качеством продукции начинается с места ее вылова. На каждую партию сырой рыбной продукции оформляется ветеринарное свидетельство, которое можно проследить в системе «Меркурий», гарантирующее безопасность продукции. При выявлении повышенного содержания токсичных элементов, для решения вопроса о возможности реализации партии, будут проведены дополнительные лабораторные исследования удвоенного количества образцов. И, если в них будет выявлено отклонение от требований безопасности, продукция будет изъята из оборота», - сообщает контрольный орган.
В ведомстве также уточняют, что Роспотребнадзор на период с 11 по 25 сентября 2019 года открыл круглосуточную горячую линию по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам ее годности. При помощи которой, сотрудники Роспотребнадзора дадут разъяснения по правилам покупки и продажи мясной и рыбной продукции, условиям ее хранения и сроках годности. Кроме того, расскажут о нормативных требованиях, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции и, куда, в случа необходимости, нужно направить обращение если была обнаружен небезопасный просроченный продукт в магазине.
Как отмечают в ведомстве, целью является «обеспечение граждан своевременной качественной и достоверной информацией».
Помимо всего этого, в России с 1 сентября 2017 года вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Ранее в эфире НСН руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, что этот нормативный документ не работает в России на 100%, даже несмотря на то, что период тестирования его уже закончился.
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