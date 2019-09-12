Роспотребнадзор объяснился за мышьяк в треске

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» исследовал треску в ледяной глазури пяти торговых марок. Исследования показало высокое содержание мышьяка в рыбе двух торговых марках. Так в треске под именем «Бухта изобилия» нормы превышены в три раза, а в Borealis в 1,6 раз.

Также в исследовании приняли участие торговые марки ООО «Марлин», «Каждый день» (где эксперты не нашли ДНК тунца) и «ВкусВилл» (тунца только данной марки эксперты рекомендовали к употреблению).

В Роспотребнадзоре информационному агентству НСН ответили, что «токсичные элементы» попадают в рыбу из естественной ее среды обитания.

«Качество и безопасность рыбной продукции зависит от места ее обитания и от содержания в воде токсичных элементов, которые с водой и кормом могут попадать в живую рыбу и накапливаться во внутренних органах и тканях любых водных биоресурсов», - рассказали НСН в ведомстве.

В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что дополнительные процедуры исследования рыбы проводятся только после оценки продукции при помощи системы «Меркурий».