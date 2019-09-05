Японию возмутило открытие рыбзавода на Курилах

Суга отметил, что позиция Японии по Курильским островам остается неизменной и Токио ответит «надлежащим образом».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен вывести на «новый уровень» переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о судьбе Курильских островов.

Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает это решение. Формально страны до сих пор находятся в состоянии войны, так как между ними не был подписан мирный договор.

