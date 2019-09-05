Японию возмутило открытие рыбзавода на Курилах
Токио сделает представление Москве из-за открытия на курильском острове Шикотан нового завода по переработке рыбы. Об этом заявил генсек японского кабмина Есихидэ Суга, сообщает Газета.ру
Суга отметил, что позиция Японии по Курильским островам остается неизменной и Токио ответит «надлежащим образом».
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен вывести на «новый уровень» переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о судьбе Курильских островов.
Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает это решение. Формально страны до сих пор находятся в состоянии войны, так как между ними не был подписан мирный договор.
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