Роспотребнадзор может подать групповой иск из-за дешевых билетов «Аэрофлота»
Роспотребнадзор рассмотрит возможность подачи коллективного иска из-за аннулирования авиакомпанией «Аэрофлот» билетов из Екатеринбурга на Пхукет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в продаже у перевозчика появились билеты на рейсы Екатеринбург-Пхукет, стоимость которых была снижена: купить их можно было за 6,5 тысячи рублей. Спустя несколько дней авиакомпания аннулировала такие билеты, пояснив, что произошла ошибка, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметили в Роспотребнадзоре, такое аннулирование не может быть законным. В ведомстве указали, что перевозчик не может в одностороннем порядке отказаться оказывать услугу после оплаты билета. Федеральная служба поручила территориальным органам консультировать пассажиров и помогать им в подготовке претензий и исков.
«Также Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших», — добавили в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru