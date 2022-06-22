Число выявленных случаев оспы обезьян увеличилось вдвое за неделю в Нидерландах
В Нидерландах зафиксировано уже 167 случаев заражения оспой обезьян, объявили в среду в Национальном институте общественного здравоохранения, сообщает «Интерфакс».
Как подчеркивается, это вдвое превышает число заболевших, по сравнению с тем, сколько было зарегистрировано в королевстве на прошлой неделе. Две недели назад в стране было только 60 зараженных оспой обезьян, утверждают специалисты.
Ученые отмечают, что из-за долгого инкубационного периода заболевания сложно определить, как далеко распространилась инфекция.
Ранее в России начали разработку лекарств от оспы обезьян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru