Всемирная сеть здравоохранения официально объявила оспу обезьян пандемией

Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила оспу обезьян пандемией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Обезьянья оспа: будет ли новая пандемия?

В документе говорится, что в настоящее время выявлено 3417 случаев заражения в 58 странах, при этом темпы распространения инфекции растут.

«Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявляет вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, имеющей глобальное значение, так как она не ограничивается одной страной или регионом. Опасность должна быть устранена путём принятия немедленных мер везде, где зафиксированы заражения, чтобы минимизировать последствия этой вспышки», - добавили в организации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости в иммунизации россиян против оспы обезьян нет.

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ФОТО: pixabay.com
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