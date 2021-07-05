Роспотребнадзор: качество воды в морях ухудшилось
Качество воды морей в России за последние 10 лет значительно улучшилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.
Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали в прошлом году более 90% проб морской воды, отобранных в Санкт-Петербурге.
По данным ведомства, при этом наиболее загрязнена вода морей паразитами на территории Дагестана и Калининградской области. По микробиологическим показателям гигиеническим нормативам не соответствовали более 91% проб воды морей, отобранных в Санкт-Петербурге, 45% - в Хабаровском крае, 40% - в Приморском крае.
Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выдало местным властям предписания о приостановлении эксплуатации пляжей на территориях, пострадавших от ливней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+25 142 / сут.
Умерли
138 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+15 484 / сут.
- Роспотребнадзор: качество воды в морях ухудшилось
- Названа возможная причина взрыва в Каспийском море
- Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год
- В Омской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
- В США назвали особенности дельта-штамма коронавируса
- Ученые выявили новый класс клеток в мозге человека
- Британские ученые доказали пользу шоколада для женского здоровья
- Представитель МакSим рассказала о самочувствии певицы
- В Крыму вода уходит из подтопленных районов
- Ферстаппен победил в третьем подряд этапе чемпионата «Формулы-1»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru