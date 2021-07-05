Роспотребнадзор: качество воды в морях ухудшилось

Качество воды морей в России за последние 10 лет значительно улучшилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

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Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали в прошлом году более 90% проб морской воды, отобранных в Санкт-Петербурге.

По данным ведомства, при этом наиболее загрязнена вода морей паразитами на территории Дагестана и Калининградской области. По микробиологическим показателям гигиеническим нормативам не соответствовали более 91% проб воды морей, отобранных в Санкт-Петербурге, 45% - в Хабаровском крае, 40% - в Приморском крае.

Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выдало местным властям предписания о приостановлении эксплуатации пляжей на территориях, пострадавших от ливней.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:ЭкологияВодаРоспотребнадзор
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