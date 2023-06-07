Роспотребнадзор: изъято 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» по всей стране

Наибольший объем был изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Отмечается, что изъятие напитка продолжается по всей стране. Ведомство призвало проявлять бдительность при покупке слабоалкогольных напитков и сообщать о случаях продажи продукции «Мистер Сидр».

Как сообщалось ранее, метанол обнаружили в крови у всех отравившихся сидром в городах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

