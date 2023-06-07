Роспотребнадзор: изъято 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» по всей стране

По всей территории России изъято из оборота более 37 тысяч литров произведенного в Самарской области напитка «Мистер Сидр», сообщил в Telegram Роспотребнадзор.

Два человека отравились сидром в Удмуртии

Наибольший объем был изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Отмечается, что изъятие напитка продолжается по всей стране. Ведомство призвало проявлять бдительность при покупке слабоалкогольных напитков и сообщать о случаях продажи продукции «Мистер Сидр».

Как сообщалось ранее, метанол обнаружили в крови у всех отравившихся сидром в городах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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