Роспотребнадзор: изъято 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» по всей стране
По всей территории России изъято из оборота более 37 тысяч литров произведенного в Самарской области напитка «Мистер Сидр», сообщил в Telegram Роспотребнадзор.
Наибольший объем был изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Отмечается, что изъятие напитка продолжается по всей стране. Ведомство призвало проявлять бдительность при покупке слабоалкогольных напитков и сообщать о случаях продажи продукции «Мистер Сидр».
Как сообщалось ранее, метанол обнаружили в крови у всех отравившихся сидром в городах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия нанесла удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ
- Роспотребнадзор: изъято 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» по всей стране
- Зеленский: Запад планирует передать «мощное» количество F-16
- Байден заявил, что США продолжат помогать Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС
- Власти заявили об ухудшении ситуации с подтоплением в Голой Пристани
- 15 человек пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Ингушетии
- Метанол нашли в крови у всех отравившихся сидром
- Сальдо заявил об эвакуации детей из подтопленных поселков
- Украина не будет давать слово Зеленскому на заседании Совбеза ООН
- Арестован подросток, поджегший школьника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru