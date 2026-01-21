Владелец пекарни после обращения к Путину рассчитывает на помощь властей региона
Владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов сообщил, что ознакомился с заявлением официального представителя Кремля о его бизнесе и рассчитывает на поддержку. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.
По словам предпринимателя, власти Московской области находятся с ним на связи. Максимов подтвердил, что рассчитывает на помощь со стороны региональных структур.
Ранее владелец пекарни обращался к президенту России на прямой линии с вопросом о налоговой нагрузке и заявлял, что его бизнес может закрыться к апрелю-маю. После этого в Кремле сообщили, что подмосковные власти контактируют с предпринимателем.
В момент общения с изданием Денис Максимов находился в правительстве Московской области, где обсуждалась ситуация вокруг пекарни, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru