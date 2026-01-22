Хинштейн потребовал убрать трупы из коридоров больницы

Глава Курской области Александр Хинштейн потребовал решить проблему с хранением тел умерших в коридоре городской больницы №6.

Поводом стали шокирующие фотографии, опубликованные в соцсетях и СМИ. Как заявил губернатор, из-за отсутствия морга тела, завернутые в полиэтилен, выкладывают на каталках в общем коридоре, где ходят пациенты и персонал с едой.

Хинштейн поручил обеспечить соответствующее помещение в ближайшее время. Кроме того, по его словам, Минздрав региона проведет проверку и по другим больницам области.

Ранее Хинштейн потребовал уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

