После атаки БПЛА на Кубани горят четыре резервуара с нефтепродуктами

В портовых терминалах посёлка Волна Темрюкского района Краснодарского края возник крупный пожар, заявил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Беспилотник атаковал многоэтажки в Рязани

По его словам, это произошло после налета беспилотных летательных аппаратов. Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. В настоящее время ведется ликвидация последствий атаки, в результате которой погибли два человека.

Ранее стало известно, что в результате атаки на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
