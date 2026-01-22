После атаки БПЛА на Кубани горят четыре резервуара с нефтепродуктами

По его словам, это произошло после налета беспилотных летательных аппаратов. Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. В настоящее время ведется ликвидация последствий атаки, в результате которой погибли два человека.

Ранее стало известно, что в результате атаки на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

