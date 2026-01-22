После атаки БПЛА на Кубани горят четыре резервуара с нефтепродуктами
22 января 202600:04
В портовых терминалах посёлка Волна Темрюкского района Краснодарского края возник крупный пожар, заявил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, это произошло после налета беспилотных летательных аппаратов. Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. В настоящее время ведется ликвидация последствий атаки, в результате которой погибли два человека.
Ранее стало известно, что в результате атаки на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каналы в мессенджере МАХ оказались неспособны набрать аудиторию, как в Telegram
- На операторов связи хотят возложить ответственность за звонки мошенников
- Путин поручил защитить малый бизнес от избыточной налоговой нагрузки
- После атаки БПЛА на Кубани горят четыре резервуара с нефтепродуктами
- Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине
- СМИ: Зеленский и Трамп могут встретиться в Давосе 22 января
- Владелец пекарни после обращения к Путину рассчитывает на помощь властей региона
- Россиянам рассказали, как сформировать капитал для комфортной пенсии
- Путин назвал отношения Дании с Гренландией колониальными
- Адвокат рассказала, как закон о сталкинге защитит жертв
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru