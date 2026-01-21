СМИ: Зеленский и Трамп могут встретиться в Давосе 22 января
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в четверг, 22 января, на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщил украинский чиновник американскому изданию Axios.
Трамп, выступая в Давосе, ранее анонсировал переговоры с Зеленским, отметив, что встреча должна состояться «сегодня», то есть 21 января.
Однако позднее советник президента Украины Дмитрий Литвин уточнил, что по состоянию на вечер среды Зеленский находился в Киеве, и его визит в Швейцарию еще не начался.
В ходе своего выступления американский лидер также заявил, что и Россия, и Украина заинтересованы в достижении договоренностей. Он подчеркнул, что стороны готовы к заключению сделки, передает «Радиоточка НСН».
