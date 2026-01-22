Каналы в мессенджере МАХ оказались неспособны набрать аудиторию, как в Telegram

57% из 30 крупнейших российских Telegram-каналов создали сообщества в МАХ. Однако если в Telegram их суммарная аудитория достигает 87 млн подписчиков, то в МАХ — 1,4 млн, что в 62 раза меньше.

Самые популярные каналы в Telegram посвящены новостям, политике, хобби и интернет-технологиям. В топ-30 крупнейших каналов госмессенджера МАХ тоже входят блоги о политике и новостях, о еде и кулинарии. Их суммарная аудитория составляет 8,5 млн подписчиков.

Участники рынка связывают это с настороженностью аудитории и отсутствием необходимого количества бизнес-инструментов на платформе для продвижения.

Ранее стало известно, что аудитория Max выросла до 85 млн пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

