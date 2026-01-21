Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подходят к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Американский лидер отметил, что считает возможным завершение конфликта и выразил уверенность, что договоренности могут быть достигнуты. По его словам, США способны довести процесс урегулирования до результата.
Ранее Трамп уже заявлял, что мирное решение украинского конфликта может быть достигнуто в достаточно короткие сроки.
В Москве неоднократно подчеркивали готовность к мирному урегулированию. В Кремле указывали, что готовность киевских властей к переговорам остается под вопросом, а действия российских войск являются способом принуждения к мирному решению, передает «Радиоточка НСН».
