Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подходят к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Американский лидер отметил, что считает возможным завершение конфликта и выразил уверенность, что договоренности могут быть достигнуты. По его словам, США способны довести процесс урегулирования до результата.

Какие пункты мирного плана «уточнит» Путин на встрече с Уиткоффом

Ранее Трамп уже заявлял, что мирное решение украинского конфликта может быть достигнуто в достаточно короткие сроки.

В Москве неоднократно подчеркивали готовность к мирному урегулированию. В Кремле указывали, что готовность киевских властей к переговорам остается под вопросом, а действия российских войск являются способом принуждения к мирному решению, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры