Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подходят к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Американский лидер отметил, что считает возможным завершение конфликта и выразил уверенность, что договоренности могут быть достигнуты. По его словам, США способны довести процесс урегулирования до результата.