Путин поручил защитить малый бизнес от избыточной налоговой нагрузки

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин дал поручение кабмину избегать роста фискальной и административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба Кремля.

Владелец пекарни с прямой линии Путина допустил, что может закрыться к маю

В основе поручения — обращение предпринимателя Дениса Максимова, владельца подмосковной пекарни «Машенька». Во время «Прямой линии» он сообщил об усложнении работы из-за налоговых изменений, вынудивших его нанять бухгалтера.

Глава государства акцентировал необходимость защитить производственный бизнес и обеспечить ему плавный переход на новые системы налогообложения без роста издержек.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что власти Московской области находятся в контакте с владельцем пекарни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

