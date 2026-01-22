На операторов связи хотят возложить ответственность за звонки мошенников
В России операторы связи могут разделить финансовую ответственность с банками, если пропустят заведомо мошеннический звонок, сообщает Forbes со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, такую норму планируется внести в пакет антимошеннических поправок Минцифры. Ключевым элементом новой системы станет государственная информационная система «Антифрод». В нее операторы будут передавать данные о подозрительных номерах, а из нее банки будут получать предупреждения. Если финансовое учреждение, получив такой «стоп-сигнал», все же проведет операцию, оно будет обязан полностью компенсировать ущерб клиенту при заведении уголовного дела.
Другие меры пакета включают: обязательную антивирусную защиту банковских приложений, автоматическую блокировку иностранных звонков без согласия абонента, использование ИНН как основного идентификатора в системе и ограничение количества банковских карт на человека для борьбы с дропперами - не более 5 в одном банке и 20 в сумме.
Ранее стало известно, что банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
