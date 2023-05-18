Роспотребнадзор: из-за птичьего гриппа угрозы населению Москвы нет

Из-за регистрации на территории столицы птичьего гриппа угрозы для жителей Москвы нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает «Интерфакс».

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Как отмечается, ситуация находится на контроле ведомства, случаев заражения людей птичьим гриппом в Москве не зафиксировано.

Ранее в некоторых районах Москвы из-за птичьего гриппа ввели карантин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:КарантинМоскваПтичий ГриппРоспотребнадзор

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