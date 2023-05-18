Роспотребнадзор: из-за птичьего гриппа угрозы населению Москвы нет
18 мая 202318:45
Из-за регистрации на территории столицы птичьего гриппа угрозы для жителей Москвы нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, ситуация находится на контроле ведомства, случаев заражения людей птичьим гриппом в Москве не зафиксировано.
Ранее в некоторых районах Москвы из-за птичьего гриппа ввели карантин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru