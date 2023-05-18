«Рисков нет»: Вирусолог призвал не переживать из-за вспышки птичьего гриппа в Москве
Птичий грипп опасен только для домашних птиц, а введенный в столице карантин - обычная формальность, заявил профессор Денис Колбасов.
Решение о введении карантина в нескольких районах Москвы является обычной формальностью, птичий грипп опасен только для домашних птиц, которых вряд ли разводят в промышленных масштабах на юго-восточной части столицы, рассказал НСН директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. В список районов столицы, в которых существует вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. В зонах риска горожанам запретили лечить больных птиц, вывозить из участков в зонах риска птиц, их пух, перо и яйца, проводить ярмарки и выставки, связанные с перемещением птиц.
«Это грипп птиц, и риск он представляет для домашних птиц. В перечисленных районах Москвы вряд ли активно развито промышленное птицеводство, то каких-либо рисков и для экономики города, и для населения данные случаи не представляют. Я так понимаю, что были исследованы объекты перелетных водоплавающих птиц и были получены положительные результаты. А в связи с тем, что у нас федеральное законодательство распространяется на все случаи, то было юридически оформлено решение о карантине. Это формальность», - сказал Колбасов.
Он призвал горожан не переживать в связи с введением карантина.
«К здоровью человека это не имеет никакого отношения. Не стоит подменять понятия – это грипп птиц», - подытожил собеседник.
Ранее Минобороны России заявило, что Вашингтон при помощи Украины изучал способ сделать птичий грипп неуправляемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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