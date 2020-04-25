Роспотребнадзор дал жёсткие рекомендации по открытию парикмахерских и ателье
Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций для салонов красоты, парикмахерских, ателье, непродовольственных магазинов, предприятий по техобслуживанию автомобилей, химчисток и прачечных в том случае, если их работу разрешат возобновить в ближайшие дни.
Для предотвращения распространения коронавируса власти рекомендуют владельцам бизнеса в сфере услуг организовать измерение температуры у всех сотрудников, отстранять от работы сотрудников с кашлем, насморком и повышенной температурой, пишет «Газета.ру». Не рекомендуется допускать к работе сотрудников без свежих результатов медосмотра, беременных или пожилых. На работе следует пользоваться масками и перчатками, меняя их каждые три часа, говорится в документе. Есть можно будет только в отдельном помещении.
Салонам красоты и парикмахерским рекомендовано принимать каждого клиента строго по записи и в отдельных кабинетах, а после ухода клиента снимать фото или видео уборки помещения с дезинфекцией. И посетителям, и работникам нужно будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru