Роспотребнадзор дал жёсткие рекомендации по открытию парикмахерских и ателье

Для предотвращения распространения коронавируса власти рекомендуют владельцам бизнеса в сфере услуг организовать измерение температуры у всех сотрудников, отстранять от работы сотрудников с кашлем, насморком и повышенной температурой, пишет «Газета.ру». Не рекомендуется допускать к работе сотрудников без свежих результатов медосмотра, беременных или пожилых. На работе следует пользоваться масками и перчатками, меняя их каждые три часа, говорится в документе. Есть можно будет только в отдельном помещении.

Салонам красоты и парикмахерским рекомендовано принимать каждого клиента строго по записи и в отдельных кабинетах, а после ухода клиента снимать фото или видео уборки помещения с дезинфекцией. И посетителям, и работникам нужно будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

