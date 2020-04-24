В Роспотребнадзоре заявили о необходимости еще двух недель самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления в стране еще на две недели режима самоизоляции в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Интерфакс.
Соответствующее мнение Попова озвучила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. Она отметила, что жесткие ограничительные меры были приняты на 2 инкубационных периода, что, по ее словам, недостаточно. Попова заявила, что нужен как минимум третий инкубационный период, длина которого составляет две недели.
Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что возвращение россиян к прежней жизни возможно после выработки популяционного иммунитета, а до этого момента должно предусматриваться постепенное смягчение режима.
По данным оперштаба на 24 апреля, в России зарегистрировано 68,6 тысяч случаев коронавируса, из которых 615 летальных исходов, вылечились 5,5 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru